  • Spor
  • 03.11.2018
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 01:44
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Bizim için artık kazanma vakti!

oyuncularına, “Üst sıralardan kopmamak için ’yı yenmeliyiz” diye konuştu

Bizim için artık kazanma vakti!
'un hocası , maçı öncesinde oyuncularına, " formda bir ekip... Ancak kendi sahamızda oynuyoruz. Ne yapıp ne edip bu maçtan 3 puanla ayrılmalıyız. Zirve yarışından kopmamak için sahamızda gülmemiz şart" dedi. Öte yandan Karaman, sakatlıkları bulunan Rodallega ve Hosseini için sağlık ekibiyle sürekli temasta. Ünal hoca iki oyuncunun da maça yetişmesini istiyor.

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