Bizim için artık kazanma vakti!

Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman, Bursa maçı öncesinde oyuncularına, "Bursaspor formda bir ekip... Ancak kendi sahamızda oynuyoruz. Ne yapıp ne edip bu maçtan 3 puanla ayrılmalıyız. Zirve yarışından kopmamak için sahamızda gülmemiz şart" dedi. Öte yandan Karaman, sakatlıkları bulunan Rodallega ve Hosseini için sağlık ekibiyle sürekli temasta. Ünal hoca iki oyuncunun da maça yetişmesini istiyor.
FIRTINA'YA SÜRPRİZ MİSAFİR
Trabzonspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri tesisleri ziyaret etti.
FIRTINA'YA SÜRPRİZ MİSAFİR
Trabzonspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri tesisleri ziyaret etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.