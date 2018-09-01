Aday kadro açıklandı

A Milli FutbolTakımı'nın, UEFAUluslar B Ligi 2.Grup ilk maçında 7Eylül'de sahasındaRusya ve grubun ikincikarşılaşmasında 10Eylül'de deplasmandaİsveç ile yapacağımaçların aday kadrosuaçıklandı. TFF'denyapılan açıklamayagöre ay-yıldızlılar,3 Eylül Pazartesigünü Riva'da toplanacak.Çaykur Rizespor'dankaleciGökhan Akkan veR.Wien'den MertMüldür, ilk kez A MilliTakım aday kadrosunadavet edildi. CanerErkin'in çağrılmamasıise sürpriz oldu.
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