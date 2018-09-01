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açıklandı

A Teknik Direktörü Lucescu, 7 Eylül’de Rusya ve 10 Eylül’de İsveç ile oynanacak milli maçların sunu açıkladı. ’in çağrılmaması sürpriz olarak karşılandı

Aday kadro açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında 7 Eylül'de sahasında Rusya ve grubun ikinci karşılaşmasında 10 Eylül'de deplasmanda İsveç ile yapacağı maçların su açıklandı. 'den yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, 3 Eylül Pazartesi günü Riva'da toplanacak. Çaykur Rizespor'dan kaleci Gökhan Akkan ve R.Wien'den Mert Müldür, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Caner Erkin'in çağrılmaması ise sürpriz oldu.


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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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