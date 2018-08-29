Elde var Sakho ve Niasse

Forvet transferini son 3 güne sıkıştıran Galatasaray dört koldan saldırıyor... Anthony Modeste'den ekonomik anlaşmazlıklar nedeniyle vazgeçmek zorunda kalan Sarı-Kırmızılılar hemen B planını devreye soktu. İki isim üzerine yoğunlaşan yönetimin hedefinde Diafra Sakho ve Oumar Niasse var.
SON GÜNE KADAR PAZARLIK
Galatasaray Sakho ve Niasse'nin kulüpleri Rennes ve Everton ile görüşüyor. İki yıldız için de kiralama teklifinde bulunan Sarı-Kırmılılar, transferin son gününe kadar pazarlıklarını sürdürecek.
TERİM İLLE DE 2 FORVET DİYOR
Yönetim, teknik patron Fatih Terim iki forvet takviyesi istediği için şartlar uygun olursa hem Sakho hem de Niasse'yi bitirebilir. Eğer bu plan hayata geçirilemezse bu kez stoper transferi gündeme gelecek.
ZAPATA İLE ANLAŞMA TAMAM!
İtalyan basınına da yansıyan haberlere göre Galatasaray, Milan formasını giyen Cristian Zapata ile her konuda anlaşmış durumda. Eğer 1 forvet alınırsa, Kolombiyalı stopere hemen imza attırılacak.
SON GÜNE KADAR PAZARLIK
Galatasaray Sakho ve Niasse'nin kulüpleri Rennes ve Everton ile görüşüyor. İki yıldız için de kiralama teklifinde bulunan Sarı-Kırmılılar, transferin son gününe kadar pazarlıklarını sürdürecek.
TERİM İLLE DE 2 FORVET DİYOR
Yönetim, teknik patron Fatih Terim iki forvet takviyesi istediği için şartlar uygun olursa hem Sakho hem de Niasse'yi bitirebilir. Eğer bu plan hayata geçirilemezse bu kez stoper transferi gündeme gelecek.
ZAPATA İLE ANLAŞMA TAMAM!
İtalyan basınına da yansıyan haberlere göre Galatasaray, Milan formasını giyen Cristian Zapata ile her konuda anlaşmış durumda. Eğer 1 forvet alınırsa, Kolombiyalı stopere hemen imza attırılacak.
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