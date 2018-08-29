Badou Ndiaye ikinci kez Galatasaray'da... Sarı-Kırmızılılar geçen sezonun devre arasında 16 milyon Euro'ya Stoke City'ye sattığı Senegalli orta saha oyuncusunu 750 bin Euro karşılığında 1 yıllığına kiraladığını borsaya bilrdirdi. 29 yaşındaki futbolcu ise Galatasaray'dan yıllık 2 milyon 750 bin Euro kazanacak. Stoke City'den hazır bir şekilde takıma katılan Ndiaye'nin hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçında kadroda olması bekleniyor.
Badou Ndiaye resmen Galatasaray’da
Cimbom, Ndiaye’nin Stoke City’den 1 yıllığına 750 bin Euro karşılığında kiralandığını KAP’a bildirdi...
Etiketler: Stoke City , N'Diaye , Galatasaray , Trabzonspor
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
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