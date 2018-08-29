Yol Durumu
  1. Türkiye korkusu
  2. Aboubakar’a teklif iddiası

Badou Ndiaye resmen ’da

Cimbom, Ndiaye’nin ’den 1 yıllığına 750 bin Euro karşılığında kiralandığını KAP’a bildirdi...

Badou Ndiaye resmen Galatasaray’da
Badou Ndiaye ikinci kez 'da... Sarı-Kırmızılılar geçen sezonun devre arasında 16 milyon Euro'ya 'ye sattığı Senegalli orta saha oyuncusunu 750 bin Euro karşılığında 1 yıllığına kiraladığını borsaya bilrdirdi. 29 yaşındaki futbolcu ise Galatasaray'dan yıllık 2 milyon 750 bin Euro kazanacak. Stoke City'den hazır bir şekilde takıma katılan Ndiaye'nin hafta sonu oynanacak maçında kadroda olması bekleniyor.
Etiketler: , , ,
  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar