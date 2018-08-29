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Babel: adaleti yok

’ın oyuncusu maçını unutamadığını ifade ederek, “ adaleti yok”diye konuştu

Babel: Futbolun adaleti yok
Babel​ Antalyaspor maçını unutamadı. Hollandalı futbolcu rakibi ezdikleri bir maçı kaybetmelerinin çok üzücü olduğunu ifade etti. Babel, " adaleti yok. Bu bir kez daha kendini gösterdi. 2-0 yenik duruma düştüğümüz ana kadar skorun en az 3-0 lehimize olması gerekirdi. Şimdi Partizan ve maçlarına odaklanacağız" diye konuştu.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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