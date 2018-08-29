Babel Antalyaspor maçını unutamadı. Hollandalı futbolcu rakibi ezdikleri bir maçı kaybetmelerinin çok üzücü olduğunu ifade etti. Babel, "Futbolun adaleti yok. Bu bir kez daha kendini gösterdi. 2-0 yenik duruma düştüğümüz ana kadar skorun en az 3-0 lehimize olması gerekirdi. Şimdi Partizan ve Bursa maçlarına odaklanacağız" diye konuştu.
Babel: Futbolun adaleti yok
Beşiktaş’ın Hollandalı oyuncusu Antalyaspor maçını unutamadığını ifade ederek, “Futbolun adaleti yok”diye konuştu
Etiketler: futbolun , Bursa , Antalyaspor , Beşiktaş , Hollandalı
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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