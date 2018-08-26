Kahırbahçe

Fenerbahçe İzmir'de kayıp... Sarı-Lacivertliler Göztepe'ye 1-0 yenilerek arka arkaya 2. deplasmandan puansız döndü. Maçın 10. dakikasında Traore'nin ortasında Tayfur boş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ama top ters kanattan auta gitti. 18'de Fenerbahçe atağında Eljif Elmas'ın gelişine şutunda top auta gitti.
TOP YAN DİREKTEN DÖNDÜ
Maçın 29. dakikasında Slimani'nin pasında Mehmet Topal'ın Beto'nun üzerinden gönderdiği top yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü. Bu F.Bahçe adına önemli bir pozisyondu.
ISLA'NIN ŞUTU DİREĞİ YALADI
İlk devrenin 38. dakikasında Isla'nın sert şutu direği yalayarak dışarı çıktı. Devre 0-0 berabere bitti. Maçın 61. dakikasında Dirar'ın pasında Alper Potuk uygun durumda olmasına rağmen topu dışarı attı.
HALİL AKBUNAR'DAN SÜPER GOL
Maçın 66. dakikasında Halil ceza alanı dışından uzak köşeye sert vurarak Göztepe'yi F.Bahçe önünde 1-0 öne geçirdi. 90+2'de M.Ekici'nin serbest vuruşunda top dışarı çıktı. Göztepe böylece maçı 1-0 kazandı.
YEDİĞİMİZ GOLDEN SONRA MÜCADELEYİ BIRAKTIK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Göztepe yenilgisinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Yedikleri gol sonrası mücadeleyi bıraktıklarını belirten Hollandalı hoca, "Bazı oyuncularımızın top bizdeyken daha iyi oynamaları gerekiyor. Haftaya kazanmalıyız" dedi.
TOP YAN DİREKTEN DÖNDÜ
Maçın 29. dakikasında Slimani'nin pasında Mehmet Topal'ın Beto'nun üzerinden gönderdiği top yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü. Bu F.Bahçe adına önemli bir pozisyondu.
ISLA'NIN ŞUTU DİREĞİ YALADI
İlk devrenin 38. dakikasında Isla'nın sert şutu direği yalayarak dışarı çıktı. Devre 0-0 berabere bitti. Maçın 61. dakikasında Dirar'ın pasında Alper Potuk uygun durumda olmasına rağmen topu dışarı attı.
HALİL AKBUNAR'DAN SÜPER GOL
Maçın 66. dakikasında Halil ceza alanı dışından uzak köşeye sert vurarak Göztepe'yi F.Bahçe önünde 1-0 öne geçirdi. 90+2'de M.Ekici'nin serbest vuruşunda top dışarı çıktı. Göztepe böylece maçı 1-0 kazandı.
YEDİĞİMİZ GOLDEN SONRA MÜCADELEYİ BIRAKTIK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Göztepe yenilgisinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Yedikleri gol sonrası mücadeleyi bıraktıklarını belirten Hollandalı hoca, "Bazı oyuncularımızın top bizdeyken daha iyi oynamaları gerekiyor. Haftaya kazanmalıyız" dedi.
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