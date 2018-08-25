Rafinha’dan Betis’e ‘hayır’

Barcelona'nın kadrosunda düşünmediği Rafinha Alcantara uzun bir süre Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer almıştı... Son günlerde Real Betis'e gitmesine kesin gözüyle bakılan Brezilyalı orta alan oyuncusu, İspanyol kulübüne olumsuz yanıt verdi. Bu flaş gelişme sonrası Fenerbahçe ve Rafinha hakkındaki transfer spekülasyonları yeniden başladı.