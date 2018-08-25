Barcelona'nın kadrosunda düşünmediği Rafinha Alcantara uzun bir süre Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer almıştı... Son günlerde Real Betis'e gitmesine kesin gözüyle bakılan Brezilyalı orta alan oyuncusu, İspanyol kulübüne olumsuz yanıt verdi. Bu flaş gelişme sonrası Fenerbahçe ve Rafinha hakkındaki transfer spekülasyonları yeniden başladı.
Rafinha’dan Betis’e ‘hayır’
İsmi uzun süre F.Bahçe ile anılan Brezilyalı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı
Etiketler: Real Betis , Fenerbahçe , Barcelona , Brezilyalı
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.