Göztepe maçında oynadığı kötü futbolla eleştiri alan Younes Belhanda için "Emre Akbaba geldi, Fatih Terim'den artık forma alamaz" yorumları yapılmıştı. Ancak dün Terim'den flaş bir hamle geldi. Tecrübeli hocanın dünkü idmandan önce Faslı yıldızla özel bir görüşme yaptığı ve "Çok daha fazlasını yapacak kapasiteye sahipsin. Hakkında çıkan iddialara kulağını kapat. Ben sana çok güveniyorum" dediği öğrenildi. Terim'in Belhanda ve Emre Akbaba'yı birlikte oynatacak bir sistem düşündüğü de öne sürülüyor.
Belhanda’dan vazgeçmiyor!
Fatih Terim, ağır eleştiriler alan Faslı yıldızla dün bir görüşme yaptı ve “Sana güveniyorum” mesajı verdi
Etiketler: Fatih Terim , belhanda , emir akbaba , Göztepe
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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