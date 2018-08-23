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’dan vazgeçmiyor!

, ağır eleştiriler alan Faslı yıldızla dün bir görüşme yaptı ve “Sana güveniyorum” mesajı verdi

Belhanda’dan vazgeçmiyor!
maçında oynadığı kötü futbolla eleştiri alan Younes için "Emre Akbaba geldi, 'den artık forma alamaz" yorumları yapılmıştı. Ancak dün Terim'den flaş bir hamle geldi. Tecrübeli hocanın dünkü idmandan önce Faslı yıldızla özel bir görüşme yaptığı ve "Çok daha fazlasını yapacak kapasiteye sahipsin. Hakkında çıkan iddialara kulağını kapat. Ben sana çok güveniyorum" dediği öğrenildi. Terim'in Belhanda ve Emre Akbaba'yı birlikte oynatacak bir sistem düşündüğü de öne sürülüyor.
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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