Klopp ‘Beşiktaş’ dedi!

Beşiktaş'ta Loris Karius heyecanı yaşanıyor... Fabri'nin Fulham'a satışının ardından kalede büyük sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlılar, Liverpool formasını giyen Alman file bekçisinin imzasını bekliyor. Alınan bilgilere göre transfer iki gün içinde resmi olarak açıklanacak.
7-8 KULÜP TEKLİF YAPTI AMA...
Bu flaş transfer hamlesinin perde arkasında Jurgen Klopp olduğu ortaya çıktı. Liverpool'un Allison Becker'i kadrosuna katmasının ardından formayı kaptıran Karius için 7-8 kulübün teklif yaptığı öğrenildi. Ancak Beşiktaş'ın son yıllarda oyuncuların gelişimi konusundaki başarısını dikkate alan Klopp'un Karius'un rotasını Türkiye'ye çevirdiği belirlendi. Alman teknik adamın yöneticilere, "Bizim için önemli olan para değim Karius'un sürekli oynaması ve gelişim göstermesi. En iyi seçenek Beşiktaş" dediği öğrenildi.
KADRODAN ÇIKARILDI
Karius dün hakkında çıkan transfer iddialarının ardından Liverpool'un Crystal Palace ile oynadığı maçın kadrosunda yer almadı.
7-8 KULÜP TEKLİF YAPTI AMA...
Bu flaş transfer hamlesinin perde arkasında Jurgen Klopp olduğu ortaya çıktı. Liverpool'un Allison Becker'i kadrosuna katmasının ardından formayı kaptıran Karius için 7-8 kulübün teklif yaptığı öğrenildi. Ancak Beşiktaş'ın son yıllarda oyuncuların gelişimi konusundaki başarısını dikkate alan Klopp'un Karius'un rotasını Türkiye'ye çevirdiği belirlendi. Alman teknik adamın yöneticilere, "Bizim için önemli olan para değim Karius'un sürekli oynaması ve gelişim göstermesi. En iyi seçenek Beşiktaş" dediği öğrenildi.
KADRODAN ÇIKARILDI
Karius dün hakkında çıkan transfer iddialarının ardından Liverpool'un Crystal Palace ile oynadığı maçın kadrosunda yer almadı.
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