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10’un peşinde

Siyah-Beyazlılar, 28 yaşındaki yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. , ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Birkaç gün içinde taraflar bir kez daha bir araya gelecek...

Kartal 10’un peşinde
Beşiktaş'ın gözü yıldız Lucas Lima'da... Siyah-Beyazlılar, Brezilya'nın Palmeiras takımında forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Lima ile temasa geçti. , teknik ekibin raporu doğrultusunda tecrübeli oyuncuya ilk teklifini yaptı ve beklemeye geçti. oyuncuyu kiralık istiyor.

TRANSFERE SON NOKTA KONACAK
Siyah-Beyazlı yönetim, Sambacı yıldızın menajeri ile ilk görüşmeyi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Tarafların bir kaç gün içinde yeniden bir araya geleceği ve e son noktayı koyacağı bildirildi.

​TALISCA'NIN YERİNE LIMA
10 numara pozisyonunda oynayan Lucas Lima, sol kanatta da görev alabiliyor. Brezilyalı oyuncu, Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasından sonra bu boşluğu rahatlıkla dolduracak bir isim.

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR
Lucas Lima, bu sezon Palmeiras formasıyla 17 lig maçına çıktı ve 2 gol ve 2 asist üretti. Santos'tan Palmeiras'a bu sezon transfer olan Lima'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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