Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in ikinci haftasının kapanış maçında Kasımpaşa evinde Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Geçen hafta Trabzonspor'u mağlup eden Başakşehir'de mutlak hedef galibiyet. Medipol Başakşehir takımında maç öncesi 3 eksik bulunuyor. Geçen sezondan cezaları süren Arda Turan, Marcio Mossoro ile ameliyat edilen Alparslan Erdem Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan statında saat 21:45'te başlayacak. Maçın hakemi Halis Özkahya.
İşte muhtemel 11'ler:
Kasımpaşa : Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku,Tarkan, İlhan, Eduok, Trezeguet ,Diagne
Medipol Başakşehir: Mert , Caiçara, Manuel Da Costa , Epureanu, Clichy, Emre , Mahmut, Visca, İrfan, Napoleoni (Kerim), Adebayor
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