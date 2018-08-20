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- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

'in ikinci haftasının kapanış maçında evinde 'i ağırlıyor. Geçen hafta 'u mağlup eden Başakşehir'de hedef mutlak galibiyet. Peki Kasımpaşa - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maça dair tüm detaylar takvim.com.tr'de...

Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

'in ikinci haftasının kapanış maçında evinde 'i ağırlıyor. Geçen hafta 'u mağlup eden Başakşehir'de mutlak hedef galibiyet. Medipol Başakşehir takımında maç öncesi 3 eksik bulunuyor. Geçen sezondan cezaları süren , Marcio Mossoro ile ameliyat edilen Alparslan Erdem Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçı Kasımpaşa statında saat 21:45'te başlayacak. Maçın hakemi .

İşte muhtemel 11'ler:

Kasımpaşa : Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku,, İlhan, Eduok, Trezeguet ,Diagne

Medipol Başakşehir: Mert , Caiçara, Manuel Da Costa , Epureanu, Clichy, Emre , Mahmut, Visca, İrfan, Napoleoni (Kerim), Adebayor

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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi 19:08
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