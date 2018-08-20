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F.Bahçe 2’nci haftalarda kazanmayı unuttu

Sarı-Lacivertliler son 5 sezondur 2. haftalarda kazanamadı

F.Bahçe 2’nci haftalarda kazanmayı unuttu
Süper Lig'de 'a 1-0 yenilen F.Bahçe 2. haftalarda kazanmayı unuttu. 2. haftada son galibiyetini 2013- 14'te karşısında alan Sarı-Lacivertliler o maçtan sonra oynadığı 2. hafta maçlarında 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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