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  1. Babel atıyor Kartal kazanıyor
  2. Vida ısrarı sürüyor

problem!

yılda 4.3 milyon ile en pahalı golcü. Love 1.8 milyon Euro , Pektemek de 1.6 milyon Euro alıyor. 3 futbolcu yılda toplam 55 milyon lira almalarına rağmen yararlı olamadı. Bu oyunculara talip çıkmaması da külfet oluşturdu

55 Milyonluk problem!
Beşiktaş'ta kriz büyük... Siyah-Beyazlı takımın kadrosunda bulunan golcü isimlerden Negredo, Vagner Love ve Mustafa Pektemek aldıkları paranın hakkını veremediği gibi takımdan gitmeye de sıcak bakmıyor. Negredo yılda 4.3 milyon , Vagner Love 1.8 milyon Euro ve M.Pektemek de 1.6 milyon Euro alıyor.

TRANSFERİ ENGELLİYORLAR
Kartal'da beklenen performansı veremeyen 3 oyuncu yılda toplam 7.7 milyon Euro (55 milyon Lira) kazanıyor. Bu durum 'ın kasasına büyük darbe vururken transfer yapılmasını da engelliyor.




GELEN TEKLİFLER ÇOK YETERSİZ
Beşiktaş Yönetimi 3 futbolcuyu bir an önce satmak istemesine rağmen teklifler kalıyor. Özellikle Negredo'nun yıllık ücretinin 4.3 milyon Euro olması bu oyuncuya talip kulüplere geri adım attırıyor.

YÖNETİMİN ELİ KOLU BAĞLANDI
Negredo'nun dışındaki diğer isimler ve Mustafa Pektemek de gelen tekliflerin yetirsizliği nedeniyle gönderilemiyor. Beşiktaş'ın kasasına yılda darbe vuran 3 isim yönetimi düşündürüyor.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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