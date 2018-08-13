Quaresma’dan büyük tepki!

Beşiktaş Akhisar'ı 2-1 mağlup ederken Quaresma'nın yaptıkları çok konuşulacak. Portekizli yıldız dünkü karşılaşmaya kulübede başladı. İlk 11'de Lens yer alırken Quaresma kulübede oturdu. 2. yarı oyuna gireceğini düşünen yıldız oyuncu ısınmaya başladı.
SİNİRLİ ŞEKİLDE AYRILDI
Ancak maçın 79. dakikasında Güneş yaptığı son değişiklikte Tolgay'ın yerine Adriano'yu oyuna aldı. Buna kızan Quaresma yeleğini çıkararak attı. Portekizli yıldızın maç sonunda Vodafone Park'tan sinirli bir şekilde ayrıldığı görüldü.
SİNİRLİ ŞEKİLDE AYRILDI
Ancak maçın 79. dakikasında Güneş yaptığı son değişiklikte Tolgay'ın yerine Adriano'yu oyuna aldı. Buna kızan Quaresma yeleğini çıkararak attı. Portekizli yıldızın maç sonunda Vodafone Park'tan sinirli bir şekilde ayrıldığı görüldü.
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