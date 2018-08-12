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Medipol - | CANLI

, 'de 2018-19 sezonunun ilk hafta maçında bugün deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

Medipol Başakşehir - Trabzonspor | CANLI
, 'de 2018-19 sezonunun ilk hafta maçında bugün deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Stadı'nda 19.30'da başlayacak maçı yönetecek. Bordo-mavililerde zorlu maç öncesi , Kamil Ahmet ve Vahid Amiri'nin sakatlıkları var. ekibinde, yeni ler içinde stoper Toure'nin ilk resmi maçına çıkması bekleniyor. Ayrıca , Trabzonspor'da hoca olarak ilk resmi maçına çıkacak. 1990-91 sezonunda 'dan transfer olan Karaman, 1999-00 sezonuna kadar bordo-mavililerde takım kaptanlığı da yaptı.





SERİDE FIRTINA ÖNDE
Trabzonspor ile Başakşehir, bugünkü maçla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette oynanan 20 maçın 9'unda Trabzonspor, 5'inde Başakşehir galip geldi, 6 müsabaka da berabere bitti. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü..

SAAT: 19.30
YAYIN: Bein Sports

​MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: , Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, Soner, , Visca, Jojic, Elia, Bajic

​TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Zargo Toure, , Ibanez, Kucka, Onazi, , Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Rodallega.
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  • 12 Ağustos 2018, Pazar 18:34
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