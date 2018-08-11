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Başkent’te gelenek bozulmadı

G.Saray’da sezonun açılış golünü yine yerli bir oyuncu attı

Başkent’te gelenek bozulmadı
Cimbom'da ligin ilk golünü yine yerli futbolcu attı. Serdar Aziz, sezonun ilk golüne imza atan isim oldu. Geçen sezon ilk golü Tolga Ciğerci atarken, 2016-17 sezonunda Eren Derdiyok, 2015-16 ve 2014-15 sezonunda ilk golü Burak Yılmaz kaydetmişti.
  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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