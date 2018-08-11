Cimbom'da ligin ilk golünü yine yerli futbolcu attı. Serdar Aziz, sezonun ilk golüne imza atan isim oldu. Geçen sezon ilk golü Tolga Ciğerci atarken, 2016-17 sezonunda Eren Derdiyok, 2015-16 ve 2014-15 sezonunda ilk golü Burak Yılmaz kaydetmişti.
Başkent’te gelenek bozulmadı
G.Saray’da sezonun açılış golünü yine yerli bir oyuncu attı
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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