Daha fazla gol atmalıydık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya'nın LASK Linz takımını 1-0'la geçtikleri 90 dakika sonrası açıklamalarda bulundu. Maça iyi başladıklarını ve üstünlük sayısını erken bulduklarını belirten Güneş, sonrasında ise fırsatları cömertçe harcadıklarını söyledi.



FARKLI BİR SONUÇ ALMALIYDIK

Maçta net 5 pozisyonları olduğunu belirten Güneş, "Şartlar ne olursa olsun, 2-0, 3-0 yapabilirdik. Saha şartları, zemin şartlarına rağmen oyuncular ellerinden gelen gayreti gösterdi" diye konuştu.



DEPLASMAN İÇİN İYİ BİR HAKEM!

Hakemin yönetimini de eleştiren deneyimli hoca, "Deplasmana gelen takım için iyi bir hakem vardı. Birçok pozisyonda bizim oyunculara direkt giderek yapılan fauller vardı, onlar sarı kart olmalıydı." dedi.



TRANSFER YÖNETİMİN İŞİ...

Transfer hakkında yöneltilen sorulara ise Şenol Güneş, "Transferle ilgili yönetim uğraşıyor. Biz gelen oyuncularla ilgilenmek durumundayız. Bizim işimiz sadece çalışmak." diye konuştu.