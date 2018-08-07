Play-off’ta ilk maç Kadıköy’de

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun kuraları dün İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
İLK MAÇ 21 AĞUSTOS'TA
3. ön eleme turunda Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu zorlu turu geçmesi halinde PAOK-Spartak Moskova maçının galibiyle play-off turunda karşı karşıya geleceği önceden belliydi.
İlk maçın kimin sahasında oynanacağı ise kuranın ardından belli oldu. Fenerbahçe, Benfica'yı elerse PAOK-Spartak Moskova galibiyle ilk maçı 21-22 Ağustos'ta Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynayacak. Bu maçın rövansı ise 28-29 Ağustos'ta rakip sahada oynanacak.
İLK MAÇ 21 AĞUSTOS'TA
3. ön eleme turunda Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu zorlu turu geçmesi halinde PAOK-Spartak Moskova maçının galibiyle play-off turunda karşı karşıya geleceği önceden belliydi.
İlk maçın kimin sahasında oynanacağı ise kuranın ardından belli oldu. Fenerbahçe, Benfica'yı elerse PAOK-Spartak Moskova galibiyle ilk maçı 21-22 Ağustos'ta Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynayacak. Bu maçın rövansı ise 28-29 Ağustos'ta rakip sahada oynanacak.
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