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Indi için en kritik gün

, Phillip Cocu’nun ısrarla istediği ’ninb ölgesine takviye yaptı. Hollandalı stoper için bugün önemli bir gelişme yaşanabilir

Indi için en kritik gün

SAVUNMAYA tecrübeli bir futbolcu monte etmeyi hedefleyen Damien Comolli ve ekibinin hedefinde Stoke City futbolcusu Bruno Martins Indi var. Sarı-Lacivertliler'in bu hedefe ulaşmaları için önlerindeki önemli bir engel kalkmış olabilir.

STOKE STOPER ALDI
Everton'dan Ashley Williams'ı kiralık olarak kadrosuna katan Stoke'un Indi'yi elden çıkarma ihtimali kuvvetlendi. 6 Ağustos tarihine kadar 'ya verilen listede 2 değişiklik yapma hakkına sahip olan Fenerbahçe'de bugün Martins Indi için önemli bir gelişme yaşanmasının yüksek ihtimal olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe Indi'yi satın alma opsiyonruyla birlikte kiralamak istediği belirtiliyordu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'nun yakından tanıdığı ve alınması için ısrar ettiği Indi, savunmasına ciddi bir güc güç ve derinlik kazandırabilecek bir stoper. Sarı-Lacivertliler, 'den sonuç alamaması halinde ise alternatif isimlerle temas kuracak.

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