Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman sırasında sağ dizinden uzun süredir tedavi gören Kamil Ahmet Çörekçi, yeniden sakatlanınca gözyaşlarına hakim olamadı. Kamil Ahmet kulübün sağlık ekipleri tarafından araçla hastaneye götürüldü.
Kamil Ahmet yine sakatlandı
Etiketler: Kamil Ahmet , Ahmet Çörekçi , Trabzonspor
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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