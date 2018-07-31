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yine sakatlandı

Kamil Ahmet yine sakatlandı
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman sırasında sağ dizinden uzun süredir tedavi gören Çörekçi, yeniden sakatlanınca gözyaşlarına hakim olamadı. Kamil Ahmet kulübün sağlık ekipleri tarafından araçla hastaneye götürüldü.
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