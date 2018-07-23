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krizi direkten döndü

maçı sonrası yapılan idmanın ardından Ozan stadı terketti. Toplantı kararı alan Cocu, geri çağırttı...

Ozan Tufan krizi direkten döndü
Fenerbahçe Teknik Direktörü , maçı sonrası takıma statta koşu çalışması yaptırdı. Bu çalışmanın ardından stattan ayrıldı. Ancak Ozan Tufan, Phillip Cocu'nun soyunma odcasında toplantı yapma kararı aldığından habersizdi. Hollandalı teknik adam, soyunma odasında Ozan Tufan'ı göremeyince sebebini sordu ve sonrasında da kendisi telefonla çağırttı. O sırada statyumdan çok da fazla uzaklaşmamış olan Ozan Tufan da hemen geri dönerek toplantıya katıldı. Böylece küçük çaplı bir kriz başlamadan önlenmiş oldu.
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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