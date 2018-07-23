Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Feyenoord maçı sonrası takıma statta koşu çalışması yaptırdı. Bu çalışmanın ardından Ozan Tufan stattan ayrıldı. Ancak Ozan Tufan, Phillip Cocu'nun soyunma odcasında toplantı yapma kararı aldığından habersizdi. Hollandalı teknik adam, soyunma odasında Ozan Tufan'ı göremeyince sebebini sordu ve sonrasında da kendisi telefonla çağırttı. O sırada statyumdan çok da fazla uzaklaşmamış olan Ozan Tufan da hemen geri dönerek toplantıya katıldı. Böylece küçük çaplı bir kriz başlamadan önlenmiş oldu.
Ozan Tufan krizi direkten döndü
Feyenoord maçı sonrası yapılan idmanın ardından Ozan stadı terketti. Toplantı kararı alan Cocu, geri çağırttı...
Etiketler: Ozan Tufan , Phillip Cocu , Feyenoord
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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