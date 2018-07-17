Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Rusya'ya düzenlediği ziyaret kapsamında Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona ile Moskova'da bir araya geldi. Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona, bir araya geldiği Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a, "Ben Filistinliyim" diyerek, Filistin'in haklı davasının yanında olduğunu belirtti. Maradona, Filistin davasıyla olan dayanışmasını sosyal medya hesabından Abbas ile paylaştığı fotoğrafla da ifade etti.
Filistinli Maradona
Etiketler: Diego Maradona , Filistin , mahmut abbas
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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