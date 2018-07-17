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li Maradona

Filistinli Maradona
Filistin Devlet Başkanı , Rusya'ya düzenlediği ziyaret kapsamında Arjantinli futbol efsanesi ile Moskova'da bir araya geldi. Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona, bir araya geldiği Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a, "Ben Filistinliyim" diyerek, Filistin'in haklı davasının yanında olduğunu belirtti. Maradona, Filistin davasıyla olan dayanışmasını sosyal medya hesabından Abbas ile paylaştığı fotoğrafla da ifade etti.
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