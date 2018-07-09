Şampiyonlar Ligi'ne hazır olacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçı sonrasında Başkan Ali Koç ve sportif direktör Fabien Comolli ile bir araya geldiği bildirildi. Takım hakkında bilgi veren Hollandalı teknik adam, Başkan Ali Koç ve Fabien Comolli'ye transfer çalışmalarındaki gidişatı sordu. Phillip Cocu, yeni sisteme geçişte büyük zorlukların yaşanmasını beklemediğini Başkan Koç ve Comolli'ye iletti.



HEPSİ TAKIMIN PARÇASI OLMAK İSTİYOR

Cocu şu ifadelerini kullandı: Birçok oyuncu tatilini iyi geçirdi. Ağır idmanlara da çabuk adapte oldular. İstekliler ve takımın parçası olma arzuları dikkat çekici. Pozisyon bulmakta zorluk çekmiyorlar ancak şut kalitemizi yukarı çekmemiz gerek. Transferler fazla geçikmezse Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna hazır oluruz.



NE İSTEDİĞİMİ ÇOK İYİ ANLADILAR

Futbolcular kendilerinden ne istediğimi anlıyorlar. İlerleyen günlerde ayrıntılar üzerinde de çalışacağız. Ancak adaptasyonun hızlanması için transferlerin geç kalmaması gerekli. Şanssız sakatlıklar yaşanmazsa fizik kondisyon olarak da geçen sezonun üzerine çıkabileceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim.



​ROBERTO SOLDADO AMELİYAT OLDU

İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçında sol el tarak kemiği kırılan Fenerbahçeli Soldado operasyon geçirdi. İspanyol golcü 4. tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat oldu. Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu ameliyatın başarılı geçtiğini ifade ederek, "Tedavisi sürecek" dedi.