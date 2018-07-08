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Beklenen oldu... kampa götürülmedi

kampı için ’nin Zürih kentine gitti. beklenildiği gibi ’yi kampa göütrmedi

Tolga Ciğerci kampa götürülmedi
Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Galatasaray kampı için dün İsviçre'nin Zürih kentine gitti. , 'yi kampa götürmedi. 16 Temmuz'a kadar Zürih'te kalacak. Terim gitmeden önce, "Tam takım değiliz daha eksiğimiz var. İnşallah orada eksikliklerimizi gidereceğiz. Esas çalışmalarımız ve hazırlık maçlarımız için 'ye gidiyoruz" dedi.



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