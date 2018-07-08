Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Galatasaray yurt dışı kampı için dün İsviçre'nin Zürih kentine gitti. Teknik Direktör Fatih Terim, Tolga Ciğerci'yi kampa götürmedi. Galatasaray 16 Temmuz'a kadar Zürih'te kalacak. Terim gitmeden önce, "Tam takım değiliz daha eksiğimiz var. İnşallah orada eksikliklerimizi gidereceğiz. Esas çalışmalarımız ve hazırlık maçlarımız için İsviçre'ye gidiyoruz" dedi.
Beklenen oldu... Tolga Ciğerci kampa götürülmedi
Galatasaray yurt dışı kampı için İsviçre’nin Zürih kentine gitti. Teknik Direktör Fatih Terim beklenildiği gibi Tolga Ciğerci’yi kampa göütrmedi
Etiketler: Tolga Ciğerci , teknik direktör fatih terim , Galatasaray , İsviçre , yurt dışı , İstanbul
- 08 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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