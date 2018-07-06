Cimbom İsviçre kampı için hazır!

Galatasaray, 7-21 Temmuz tarihlerinde İsviçre'de yapacağı kamp öncesi İstanbul'daki son antrenmanını dün gerçekleştirdi. Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde günü iki antrenman yaparak tamamladı. Cimbom, bugünü izinli geçirdikten sonra yarın kamp çalışmaları için İsviçre'ye uçacak. Bu arada Norveçli oyuncu Martin Linnes sağlık kontrollerinden geçtikten sonra dün çalışmalara başladı. Tecrübeli futbolcu Tolga Ciğerci'nin ise çalışmalara katılmadığı kaydedildi.