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10 gün içinde bitirmeliyiz

Hollandalı teknik adam, “’un ilk haftası ön eleme maçımız var. süreci için leri 10 gün içinde bitirmeliyiz” dedi

10 gün içinde bitirmeliyiz
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Phillip Cocu, Fenerbahçeli yönetim ile bir görüşme yaptı. ler hakkında görüş bildiren ve son durumu soran Cocu, transferlerin 10 gün içerisinde tamamlanmasını yönetimden talep etti.

DEVLER LİGİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
23 Temmuz'da kura çekileceği ve Ağustos'un ilk haftasında Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynayacaklarını hatırlatan Cocu, " süresini kısaltmalıyız. Bu yüzden transferler geç kalmamalı " dedi.

YÖNETİM BİLGİLERİ VERDİ...
SPORTİF direktör Damien Comolli ile irtibat halinde olan yönetimin de transferlerin son durumu hakkında Cocu'ya bilgi verdiği ve büyük çaba sarfedildiğinin kendisine iletildiği öğrenildi.

SİNERJİDEN MEMNUNUM
BU arada takımın çalışmalarından çok memnun olduğunu yönetime belirten Cocu, "Herkes fit ve hazır gelmiş. Gerçekten iyi çalışıyorlar. Sinerjiden çok memnunum" dedi.
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