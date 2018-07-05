Yol Durumu
  1. Comolli&Cocu zirvesi
  2. TFF yeni sezonun ismini açıkladı!

oynamayı sevmiyorum

Stoper oynamayı sevmiyorum
F.Bahçe'de zaman zaman olarak görev yapan Mehmet Topal stoper pozisyonunda oynamayı sevmediğini söyledi. , "Kendi mevkim olmadığı için hata yapabiliyorum. Bu durumda ağır eleştiriler oluyor" dedi. Sarı-Lacivertli oyuncu Cocu'nun da geçmişi başarılarla dolu bir teknik adam olduğunu sözlerine ekledi.
Etiketler: , ,
  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ