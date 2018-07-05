F.Bahçe'de zaman zaman stoper olarak görev yapan Mehmet Topal stoper pozisyonunda oynamayı sevmediğini söyledi. Mehmet Topal, "Kendi mevkim olmadığı için hata yapabiliyorum. Bu durumda ağır eleştiriler oluyor" dedi. Sarı-Lacivertli oyuncu Cocu'nun da geçmişi başarılarla dolu bir teknik adam olduğunu sözlerine ekledi.
Stoper oynamayı sevmiyorum
Etiketler: Stoper , mehmet topal , Philip Cocu
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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