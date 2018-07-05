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Arjantin’den Guardiola’ya 12 milyonluk teklif!

’nda hayal kırıklığı yaşayan Arjantin’in gözü İspanyol teknik adamda... , başarılı teknik adam için yıllık 12 milyon Dolar teklif edecek

Arjantin’den Guardiola’ya 12 milyonluk teklif!
İngiltere Premier Ligi takımlarından 'yi çalıştıran için flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını, futbol federasyonunun, ın başına Guardiola'yı getirmek istediğini iddia etti. İspanyol teknik adamın görevi kabul etmesi için 'nun 47 yaşındaki teknik adama yıllık 12 milyon Dolar'dan 2022 Dünya Kupası'nın bitişine kadar sürecek bir sözleşme sunacağı öne sürüldü. 'nın başında olduğu dönemde Messi ile birlikte çalışan Guardiola, bu süreçte Barcelona ve Messi'yi formlarının zirvesine taşımayı başarmıştı. Arjantin efsanesi Maradona da Guardiola'yı birgün milli takımın başında görmek istediğini söylemişti.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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