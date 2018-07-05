İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola için flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını, futbol federasyonunun, milli takımın başına Guardiola'yı getirmek istediğini iddia etti. İspanyol teknik adamın görevi kabul etmesi için Arjantin Futbol Federasyonu'nun 47 yaşındaki teknik adama yıllık 12 milyon Dolar'dan 2022 Dünya Kupası'nın bitişine kadar sürecek bir sözleşme sunacağı öne sürüldü. Barcelona'nın başında olduğu dönemde Messi ile birlikte çalışan Guardiola, bu süreçte Barcelona ve Messi'yi formlarının zirvesine taşımayı başarmıştı. Arjantin efsanesi Maradona da Guardiola'yı birgün milli takımın başında görmek istediğini söylemişti.
Arjantin’den Guardiola’ya 12 milyonluk teklif!
Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaşayan Arjantin’in gözü İspanyol teknik adamda... Arjantin Futbol Federasyonu , başarılı teknik adam için yıllık 12 milyon Dolar teklif edecek
Etiketler: Barcelona , Pep Guardiola , Manchester City , Arjantin Futbol Federasyonu , ingiltere premier ligi , Dünya Kupası , milli takım
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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