Trabzonspor yönetimi, takımdaki yüksek maliyetli oyuncuların tamamıyla Slovenya kampı öncesi bir görüşme daha yapacak... Kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumu oyunculara bir kez daha anlatacak olan yönetim, makul ölçülerde futbolculardan indirim isteyecek. Sosa, Burak Yılmaz, Onur Kıvrak ve Kucka indirim istenecek isimler. Bordo- Mavili yönetim daha görüşme öncesi oyuncuların menajerlerine de ulaşarak, indirim talebinin yapılacağını iletti.
HAZIRIZ CEVABI VERDİ
Bu oyuncuların çoğundan geri dönüş olmazken Slovak oyuncu Kucka'nın menajeri aracılığıyla, "Trabzon'a geldiğimizde teklifi değerlendirmeye hazırız" cevabı verdiği öğrenildi. Kucka'nın yanı sıra kaptan Onur Recep Kıvrak'ın da indirim talebine olumlu cevap vermesi bekleniyor.
İlk adım Kucka'dan!
Trabzonspor Yönetimi, yüksek maliyetli oyunculardan indirim beklerken bu konuda ilk adımı Slovak yıldız Juraj Kucka attı
Trabzonspor yönetimi, takımdaki yüksek maliyetli oyuncuların tamamıyla Slovenya kampı öncesi bir görüşme daha yapacak... Kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumu oyunculara bir kez daha anlatacak olan yönetim, makul ölçülerde futbolculardan indirim isteyecek. Sosa, Burak Yılmaz, Onur Kıvrak ve Kucka indirim istenecek isimler. Bordo- Mavili yönetim daha görüşme öncesi oyuncuların menajerlerine de ulaşarak, indirim talebinin yapılacağını iletti.
Etiketler: Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri , Ünal Karaman , ilk adımı , Burak Yılmaz , Onur Recep Kıvrak , onur kıvrak , Trabzonspor
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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