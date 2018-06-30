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İlk adım Kucka'dan!

Yönetimi, yüksek maliyetli oyunculardan indirim beklerken bu konuda Slovak yıldız Juraj Kucka attı

İlk adım Kuckadan!

Trabzonspor yönetimi, takımdaki yüksek maliyetli oyuncuların tamamıyla Slovenya kampı öncesi bir görüşme daha yapacak... Kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumu oyunculara bir kez daha anlatacak olan yönetim, makul ölçülerde futbolculardan indirim isteyecek. Sosa, Burak Yılmaz, Onur Kıvrak ve Kucka indirim istenecek isimler. Bordo- Mavili yönetim daha görüşme öncesi oyuncuların menajerlerine de ulaşarak, indirim talebinin yapılacağını iletti.

HAZIRIZ CEVABI VERDİ
Bu oyuncuların çoğundan geri dönüş olmazken Slovak oyuncu Kucka'nın menajeri aracılığıyla, "Trabzon'a geldiğimizde teklifi değerlendirmeye hazırız" cevabı verdiği öğrenildi. Kucka'nın yanı sıra kaptan Onur Recep Kıvrak'ın da indirim talebine olumlu cevap vermesi bekleniyor.

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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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