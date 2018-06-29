Wilshere Fener’de

FEnerbahçe, Arsenal ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan İngiliz yıldız Jack Wilshere'yi İstanbul'a getirdi... Tecrübeli futbolcunun, Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla birlikte İstanbul'a geldiği iddia edildi.
DAMIEN COMOLLI'NİN FARKI
Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli, Arsenal ile yakın ilişkilerini kullanarak yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesini sağladı. Fransız spor adamının çalışmaları neticesinde ikna edilen Wilshere'nin İstanbul'u gezdikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcu, orta sahanın ortasında görev alıyor...
F.BAHÇE TRANSFERDE FAVORİ
İngiliz yıldızla ilgili bir başka iddia ise futbolcuya Acarkent'te ev kiralandığı... Hatta oyuncunun bireysel çalışmalara bile başladığı iddia edildi. Yurt dışındaki bahis şirketleri de Jack Wilshere'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasını favori olarak gösteriyor. Bahis şirketleri, Fenerbahçe'yi ilk sırada gösterirken Juventus, West Ham, Milan, Everton, Crystal Palace gibi takımlar Fenerbahçe'den sonra geliyor.
ASİSTLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Fenerbahçe, Jack Wilshere transferini bitirirse orta sahasını güçlendirmiş olacak. İngiliz yıldız, asistleriyle dikkat çeken bir oyuncu.
SIRADA İKİ YILDIZ VAR!
İngiliz yıldız Jack Wilshere'yi İstanbul'a getiren Sarı-Lacivetrliler, Hollandalı golcü Bas Dost ve Brezilyalı kanat oyuncusu Bernard'da da sona yaklaştı
Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğuna Phillip Cocu'yu oturttuktan sonra transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-Lacivertliler, Sporting Lizbon ile sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandıran Hollandalı golcü Bas Dost ile yakın temasta. Sportif Direktör Damien Comolli, yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirmeye çok ama çok yakın. Fenerbahçe'nin istediği bir diğer isim ise Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı kanat oyuncusu Bernard... Fransız futbol adamı Comolli'nin önümüzdeki günlerde Sambacı'nın menajeriyle bir kez daha masaya oturacağı bildirildi.
BAS DOST
BERNARD
DAMIEN COMOLLI'NİN FARKI
Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli, Arsenal ile yakın ilişkilerini kullanarak yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesini sağladı. Fransız spor adamının çalışmaları neticesinde ikna edilen Wilshere'nin İstanbul'u gezdikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcu, orta sahanın ortasında görev alıyor...
F.BAHÇE TRANSFERDE FAVORİ
İngiliz yıldızla ilgili bir başka iddia ise futbolcuya Acarkent'te ev kiralandığı... Hatta oyuncunun bireysel çalışmalara bile başladığı iddia edildi. Yurt dışındaki bahis şirketleri de Jack Wilshere'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasını favori olarak gösteriyor. Bahis şirketleri, Fenerbahçe'yi ilk sırada gösterirken Juventus, West Ham, Milan, Everton, Crystal Palace gibi takımlar Fenerbahçe'den sonra geliyor.
ASİSTLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Fenerbahçe, Jack Wilshere transferini bitirirse orta sahasını güçlendirmiş olacak. İngiliz yıldız, asistleriyle dikkat çeken bir oyuncu.
SIRADA İKİ YILDIZ VAR!
İngiliz yıldız Jack Wilshere'yi İstanbul'a getiren Sarı-Lacivetrliler, Hollandalı golcü Bas Dost ve Brezilyalı kanat oyuncusu Bernard'da da sona yaklaştı
Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğuna Phillip Cocu'yu oturttuktan sonra transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-Lacivertliler, Sporting Lizbon ile sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandıran Hollandalı golcü Bas Dost ile yakın temasta. Sportif Direktör Damien Comolli, yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirmeye çok ama çok yakın. Fenerbahçe'nin istediği bir diğer isim ise Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı kanat oyuncusu Bernard... Fransız futbol adamı Comolli'nin önümüzdeki günlerde Sambacı'nın menajeriyle bir kez daha masaya oturacağı bildirildi.
BAS DOST
BERNARD
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