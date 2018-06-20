İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio, Galatasaray'ın İsmael Bennacer'e ilgisi konusunda Radyospor'a konuştu. Di Caprio, "Evet Galatasaray, Bennacer ile ilgileniyor. Bunu kesin olarak söyleyebilirim. Bu bilgiyi teyit ettim. Görüşmeler devam ediyor" dedi.
Bennacer için resmi girişim yapıldı
Etiketler: Bennacer , Di Caprio , Galatasaray
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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