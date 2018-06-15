Barcelona çıkarması

F.Bahçe'de transfer harekatı başlıyor... Sportif Direktör Damien Comolli'nin göreve başlamasından sonra çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, yeni sezonun transfer planlamasını yaptı. Comolli, birkaç gün içinde Barcelona'ya giderek Thomas Vermaelen, Yerry Mina, Andre Gomes ve Paco Alcacer için girişimlerde bulunacak.



​KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATACAK

F.BAHÇE'DE Başkan Ali Koç'un yakın ilişkiler içinde olduğu Barcelona'dan 4 oyuncu için girişmlerde bulunacak Comolli, İspanyolları ikna etmek için çabalayacak. Fenerbahçe bu isimleri kadrosuna kiralık olarak katmak istiyor.



​BARCELONA DA GÖNDERMEK İSTİYOR

Kolombiyalı stoper Yerry Mina'nın Barça ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. İspanyol devi onu kiralamak istiyor. Belçikalı stoper Thomas Vermaelen'in sözleşmesi gelecek yıl sonlanıyor. 32 yaşındaki oyuncu da gönderilecek.



​ANDRE GOMES BARÇA'DAN AYRILACAK

Barça'nın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Andre Gomes'in de başka bir takıma kiralanması gündemde. F.Bahçe'nin talip olduğu bir başka isim ise Paco Alcacer. Takımda şans bulamayan 24 yaşındaki oyuncu da Fener'in radarında.