Yeni sezonun transfer çalışmaları için kolları sıvıyan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertli ekibin sportif direktörü Damien Comolli'nin İngiliz ekibi Middlesbrough'ta forma giyen Kongolu forvet Britt Assombalonga'yı transfer etmek istediği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin İngiliz ekibine 25 yaşındaki golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ve cevap beklediği iddia edild.
Fener’e Kongolu forvet
Sarı-Lacivertliler’in Middlesbrough’tan Assombalonga’yı istediği iddia edildi
Etiketler: Fenerbahçe , transfer , Middlesbrough , İngiliz
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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