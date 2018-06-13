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Fener’e Kongolu forvet

Sarı-Lacivertliler’in ’tan Assombalonga’yı istediği iddia edildi

Fener’e Kongolu forvet
Yeni sezonun çalışmaları için kolları sıvıyan için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertli ekibin sportif direktörü Damien Comolli'nin ekibi 'ta forma giyen Kongolu forvet Britt Assombalonga'yı transfer etmek istediği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin İngiliz ekibine 25 yaşındaki golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ve cevap beklediği iddia edild.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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