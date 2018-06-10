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Trabzon’un gözü Da ’da

elinde olan Da , ’dan 700 bin imza parası istedi. Bordo-Mavililer ise stoperden indirim talep etti

Trabzon’un gözü Da Silva’da

Transferde önceliğini savunmaya veren yönetimi, ekibi Caen ile sözleşmesi biten stoper Da ile görüşmelere başlamıştı. elinde olan Fransız savunma oyuncusu ile kurulan temaslarda büyük mesafe kat eden Bordo-Mavili yönetim, 30 yaşındaki oyuncunun 700 bin imza parası istemesiyle şok yaşadı. Trabzonspor yönetiminin ise Da Silva'nın istediği ücrette indirime gitmesini istedi. Teknik direktör 'ın da kadrosunda görmeyi çok istediği Fransız stoper için Bordo- Mavililer'in yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. ekibi deneyimli savunma oyuncusunu hazırlık kampına kadar takıma dahil etmek istiyor. Da Silva'nın adı ile de anılıyor.

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