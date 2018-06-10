Trabzon’un gözü Da Silva’da

Transferde önceliğini savunmaya veren Trabzonspor yönetimi, Fransız ekibi Caen ile sözleşmesi biten stoper Da Silva ile görüşmelere başlamıştı. Bonservisi elinde olan Fransız savunma oyuncusu ile kurulan temaslarda büyük mesafe kat eden Bordo-Mavili yönetim, 30 yaşındaki oyuncunun 700 bin Euro imza parası istemesiyle şok yaşadı. Trabzonspor yönetiminin ise Da Silva'nın istediği ücrette indirime gitmesini istedi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da kadrosunda görmeyi çok istediği Fransız stoper için Bordo- Mavililer'in yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. Karadeniz ekibi deneyimli savunma oyuncusunu hazırlık kampına kadar takıma dahil etmek istiyor. Da Silva'nın adı Göztepe ile de anılıyor.