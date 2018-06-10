Transferde önceliğini savunmaya veren Trabzonspor yönetimi, Fransız ekibi Caen ile sözleşmesi biten stoper Da Silva ile görüşmelere başlamıştı. Bonservisi elinde olan Fransız savunma oyuncusu ile kurulan temaslarda büyük mesafe kat eden Bordo-Mavili yönetim, 30 yaşındaki oyuncunun 700 bin Euro imza parası istemesiyle şok yaşadı. Trabzonspor yönetiminin ise Da Silva'nın istediği ücrette indirime gitmesini istedi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da kadrosunda görmeyi çok istediği Fransız stoper için Bordo- Mavililer'in yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. Karadeniz ekibi deneyimli savunma oyuncusunu hazırlık kampına kadar takıma dahil etmek istiyor. Da Silva'nın adı Göztepe ile de anılıyor.
Trabzon’un gözü Da Silva’da
Bonservisi elinde olan Da Silva, Trabzonspor’dan 700 bin Euro imza parası istedi. Bordo-Mavililer ise Fransız stoperden indirim talep etti
Etiketler: Ünal Karaman , Trabzonspor , Göztepe , Karadeniz , Transferde , Silva , Fransız , euro , Bonservisi
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.