Gignac operasyonu

Beşiktaş forvet transferine odaklandı... Negredo ve Vagner Love ile yolları ayırmayı planlayan Siyah- Beyazlı yönetim Meksika kulübü Tigres ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde bulunan Gignac'ı listenin ilk sırasına aldı. Yönetim geçen sezon da Fransız oyuncuyu çok istemiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.
AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Futbol hayatına Avrupa'da devam etmek isteyen Gignac için ilk adımı atan yöneticiler oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Fransız golcü için yıllık 2.5 milyon Euro önerildi.
SON 3 SEZONDA 77 GOL ATTI
Meksika ekibi Tigres'te 3 sezondan beri oynayan Gignac geçen sezon oynadığı 42 resmi karşılaşmada fileleri 18 kez havalandırdı. Fransız golcü 3 sezonda ise toplam 77 gol atarak takımına büyük katkı sağladı.
MENAJER İMZA PARASI İSTEDİ
Beşiktaş Yönetimi'nin yıllık 2.5 milyon Euro teklifini değerlendirmeye alan Gignac'ın menajerinin 2 milyon Euro imza parası istediği öğrenildi. Yönetimin bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı öne sürüldü.
AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Futbol hayatına Avrupa'da devam etmek isteyen Gignac için ilk adımı atan yöneticiler oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Fransız golcü için yıllık 2.5 milyon Euro önerildi.
SON 3 SEZONDA 77 GOL ATTI
Meksika ekibi Tigres'te 3 sezondan beri oynayan Gignac geçen sezon oynadığı 42 resmi karşılaşmada fileleri 18 kez havalandırdı. Fransız golcü 3 sezonda ise toplam 77 gol atarak takımına büyük katkı sağladı.
MENAJER İMZA PARASI İSTEDİ
Beşiktaş Yönetimi'nin yıllık 2.5 milyon Euro teklifini değerlendirmeye alan Gignac'ın menajerinin 2 milyon Euro imza parası istediği öğrenildi. Yönetimin bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı öne sürüldü.
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