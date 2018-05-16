Kartal'da sezonun hayal kırıklıklarından biri olan Jeremain Lens'le ilgili Hollanda'dan flaş bir iddia geldi... Gazete ve internet siteleri, 31 yaşındaki kanat oyuncusuna Feyenoord'un talip olduğunu yazdı. Haberde, Lens'in ülkesine dönmeye sıcak bakabileceği de vurgulandı.
Hollanda’dan Lens iddiası
Feyenoord’un 31 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçtiği öne sürülüyor
Etiketler: Jeremain Lens , Hollanda , Kartal , Feyenoord
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.