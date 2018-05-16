Hollanda’dan Lens iddiası

Kartal'da sezonun hayal kırıklıklarından biri olan Jeremain Lens'le ilgili Hollanda'dan flaş bir iddia geldi... Gazete ve internet siteleri, 31 yaşındaki kanat oyuncusuna Feyenoord'un talip olduğunu yazdı. Haberde, Lens'in ülkesine dönmeye sıcak bakabileceği de vurgulandı.