;
Yol Durumu
RAMAZAN
İMSAKİYE
  1. Şampiyonluğa çifte düğün
  2. Beraberliği kafadan silin!

’dan Lens iddiası

’un 31 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçtiği öne sürülüyor

Hollanda’dan Lens iddiası
Kartal'da sezonun hayal kırıklıklarından biri olan Jeremain Lens'le ilgili Hollanda'dan flaş bir iddia geldi... Gazete ve internet siteleri, 31 yaşındaki kanat oyuncusuna Feyenoord'un talip olduğunu yazdı. Haberde, Lens'in ülkesine dönmeye sıcak bakabileceği de vurgulandı.
Etiketler: , , ,
  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ