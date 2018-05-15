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Sivas önünde oynamayacak

Tolgay Arslan Sivas önünde oynamayacak
ile oynanan maçta sakatlanan 'ın MR sonucunda sağ ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Siyah-Beyazlı oyuncunun ile oynanan ligin son karşılaşmasında forma giymeyeceği bildirildi. Tolgay'ın tedavisine hemen başlandı.
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