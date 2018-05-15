Osmanlıspor ile oynanan maçta sakatlanan Tolgay Arslan'ın MR sonucunda sağ ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Siyah-Beyazlı oyuncunun Sivasspor ile oynanan ligin son karşılaşmasında forma giymeyeceği bildirildi. Tolgay'ın tedavisine hemen başlandı.
Tolgay Arslan Sivas önünde oynamayacak
Etiketler: Tolgay Arslan , Sivasspor , Osmanlıspor
- 15 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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