Kocaman’a Valbuena için yine tepki var

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Valbuena inadından dün de vazgeçmedi. Tecrübeli hoca Fransız oyuncuyu skor 6-0'ken 83. dakikada oyuna aldı.
YANLIŞ KARAR
KOCAMAN'IN bu kararına sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Fransız futbolcunun bu maçta oyunun son dakikada oyuna alınmasının yerinde bir karar olmadığı görüşü savunuldu.
YANLIŞ KARAR
KOCAMAN'IN bu kararına sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Fransız futbolcunun bu maçta oyunun son dakikada oyuna alınmasının yerinde bir karar olmadığı görüşü savunuldu.
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