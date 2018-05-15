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Kocaman’a Valbuena için yine tepki var

’ın Valbuena’yı skor 6-0’ken 83’te oyuna almasına da yine büyük tepki gösterildi

Kocaman’a Valbuena için yine tepki var
F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Valbuena inadından dün de vazgeçmedi. Tecrübeli hoca Fransız oyuncuyu skor 6-0'ken 83. dakikada oyuna aldı.

YANLIŞ KARAR
KOCAMAN'IN bu da büyük tepki gösterildi. Fransız futbolcunun bu maçta oyunun son dakikada oyuna alınmasının yerinde bir karar olmadığı görüşü savunuldu.
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