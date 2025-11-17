Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Masa yoğun: C-130 faciası, Terörsüz Türkiye, Suriye, Gazze...

umhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplancak. (AA-ARŞİV)

GAZZE'DEKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Bilindiği üzere İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de insani kriz büyüyerek devam ediyor. Ateşkese rağmen bölgeye insani yardım girişleri İsrail tarafından engelleniyor.



Kabinede Gazze'ye yardım konusu da ele alınacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, kapsamlı bir açıklama yapacak.