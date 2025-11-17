PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Masa yoğun: C-130 faciası, Terörsüz Türkiye, Suriye, Gazze...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni Beştepe'de topluyor. Kabinede iç ve dış politikada kritik başlıklar ele alınacak. Gürcistan'da 20 askerimizin şehit olduğu C-130 kazası masaya yatırılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in kapsamlı bir sunum yapması beklenirken, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son nokta, YPG'nin Suriye'ye entegrasyon süreci ve Gazze'deki son durum değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor.

C-130 FACİASI MASAYA YATIRILACAK

Kabinede iç ve dış politikadan kritik başlıklar ele alınacak. Hüç şüphesiz en önemli gündem maddesi Gürcistan'da 20 askerimizin şehit olduğu C-130 faciası olacak.

BAKAN GÜLER SUNUM YAPACAK

20 askerimizin şehit olduğu uçak kazasının ardından bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir ekip görevlendirilmişti. Uçağın Kara Kutusu Türkiye'ye getirilmiş, enkaz alanında kapsamlı incelemeler yapılmıştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, ekibin yaptığı çalışmalar, topladığı deliller ve tespitlerine ilişkin Kabine'ye ayrıntılı bir sunum yapması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ, KOMİSYON VE YPG'NİN ŞAM'A ENTEGRASYONU

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılan adımlar da Kabine'nin gündem başlıkları arasında yer alıyor.

Terör örgütü PKK silah bırakma kararı alıp Türkiye'den çekildiğini duyurmuştu. Terörsüz Türkiye Komisyonu ise rapor safhasına ulaştı. Şu sıralar komisyonun İmralı'ya gidip gitmeyeceği konuşuluyor.

Kabinede sınır ötesinde ve sahada yaşanan son gelişmeler de masaya yatırılacak. YPG'nin Suriye'ye entegrasyon süreci ve Şam eksenin yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek.

ENFLASYON MASADA

Ekonomide yaşanan son gelişmeler de gündemde olacak. Enflasyonla mücadelede gelinen son durum ve atılacak adımlar değerlendirilecek.

GAZZE'DEKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Bilindiği üzere İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de insani kriz büyüyerek devam ediyor. Ateşkese rağmen bölgeye insani yardım girişleri İsrail tarafından engelleniyor.

Kabinede Gazze'ye yardım konusu da ele alınacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, kapsamlı bir açıklama yapacak.

