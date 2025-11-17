Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Masa yoğun: C-130 faciası, Terörsüz Türkiye, Suriye, Gazze...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor.Kabine, Erdoğan başkanlığında toplanıyor
C-130 FACİASI MASAYA YATIRILACAK
Kabinede iç ve dış politikadan kritik başlıklar ele alınacak. Hüç şüphesiz en önemli gündem maddesi Gürcistan'da 20 askerimizin şehit olduğu C-130 faciası olacak.
BAKAN GÜLER SUNUM YAPACAK
20 askerimizin şehit olduğu uçak kazasının ardından bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir ekip görevlendirilmişti. Uçağın Kara Kutusu Türkiye'ye getirilmiş, enkaz alanında kapsamlı incelemeler yapılmıştı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, ekibin yaptığı çalışmalar, topladığı deliller ve tespitlerine ilişkin Kabine'ye ayrıntılı bir sunum yapması bekleniyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ, KOMİSYON VE YPG'NİN ŞAM'A ENTEGRASYONU
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılan adımlar da Kabine'nin gündem başlıkları arasında yer alıyor.
Terör örgütü PKK silah bırakma kararı alıp Türkiye'den çekildiğini duyurmuştu. Terörsüz Türkiye Komisyonu ise rapor safhasına ulaştı. Şu sıralar komisyonun İmralı'ya gidip gitmeyeceği konuşuluyor.
Kabinede sınır ötesinde ve sahada yaşanan son gelişmeler de masaya yatırılacak. YPG'nin Suriye'ye entegrasyon süreci ve Şam eksenin yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek.
ENFLASYON MASADA
Ekonomide yaşanan son gelişmeler de gündemde olacak. Enflasyonla mücadelede gelinen son durum ve atılacak adımlar değerlendirilecek.