Öğrencilere ikinci çeyrekte başarı formülü

Ara tatil bitti. Kimimiz tekrarlarını yapıp eksiklerini kapattı, kimimiz hiç kitap yüzü açmadı ve şimdi ikinci çeyrek başlıyor. Okul çantaları artık ağır değil ama beklentiler öyle. İlk yazılılar geride kaldı, ortak sınavlar ile çoğu öğrenci yeni bir deneyim yaşamış oldu. Rutinler oluşturmaya çalıştık, bazı denemeler yaptık. Yeni yöntemler öğrenmek için çabaladık. Eğitimci Esin Yılmaz Ashkar, öğrencilerin yeni dönemi nasıl değerlendirmesi gerektiğini Takvim’e anlattı...

İkinci çeyrek, öğrencinin yılın kaderini yazdığı dönemdir. Ne ilk çeyreğin alışma hali sürer, ne de üçüncü çeyreğin tatil hayali başlar. İşte tam bu ara dönemde kendine sor:
Zamanımı nasıl kullandım?
Hedefime doğru mu ilerliyorum, yoksa sadece kendimi mi oyaladım. Çalışmak için harcadığım zaman işlevsel miydi?
Sınavlarda bu emeğimin karşılığını alabildim mi?
Acaba yöntem mi değiştirmeliyim?
Nasıl çalışmam gerektiğini biliyor muyum?
En önemlisi benim en verimli çalışma yöntemimin bana özel olacağını ve bunu sadece benim bulabileceğimi biliyor muyum?
"Çalışmak istiyorum ama başaramıyorum" diyorsan...
Zamanı çalan şeyler genellikle dışarıda değil, içeride gizlidir.
Kalabalık caddeler değil, kafandaki trafik seni geç bırakır.


ERTELEME: BAŞLAMADAN VAZGEÇMEK
Esin Yılmaz Ashkar'a göre başlamak bitirmenin yarısıdır: Bazı öğrenciler hiç çalışmaz. Ama bazıları hep çalışacak gibidir. O "başlamadan yorulanlar" sessizce kaybeder. Çünkü aslında çoğu zaman çalışmıyoruz, ama çalışacak olmanın ağırlığını taşıyoruz.
"Daha hazır değilim."
"Biraz daha zaman geçsin."
"İlham gelince başlarım."
"Kendimi hazır hissetmiyorum."
Bunların hepsi ertelemenin maskeleri.

AMA UNUTMA:
Motivasyon gelmez. Başladıktan sonra ortaya çıkar. Başlamak, bir duygu değil, bir görevdir. Başladığın anda zihnin sana eşlik eder.

ZAMAN HIRSIZI MI ZAMAN YATIRIMI MI?
Öğrencilerin başarısı için Esin Yılmaz Ashkar, aileİ lerin yapması gerekenleri de şu şekilde anlattı: Spor, müzik, sanat, kişisel bakım, arkadaş görüşmeleri zaman kaybı değil, zamanın verimli işlemesini sağlayan alanlardır. Özellikle sınav senesinde öğrencinin ruh sağlığı, dikkat kapasitesi ve zihinsel esnekliği ancak bu alanlarla korunabilir.
Müzik yapan öğrenci daha odaklıdır.
Spor yapan öğrenci strese daha dayanıklıdır.
Sosyalleşen öğrenci daha özgüvenlidir.
Bu etkinlikler hayatı "duraklatmak" değil, hayatla birlikte yürümeyi öğrenmektir. Güvenilir ve planlı olduğu sürece çocuğunuzun fiziksel ve sosyal faaliyetlerini lütfen durdurmayın.

SINAV GRUBU HALA BAŞLAMADIYSA...
Eğer hala "ben hiçbir şey yapmadım" diyorsan dinle Çünkü henüz geç değil. Ama artık geç kalmamalısın. Denemeye çalışmaya başladığın an, senin gerçek zamanın başlar. Ve bugün başladığında başlamayanların önüne geçersin unutma bu bir sıralama sınavı Denemeden vazgeçme.
Geç kaldığını düşündüğün anda bile başlaman, bir kişiyi değil bin kişiyi öne geçirir.

VAZGEÇME BAŞLA!
Zaman seni beklemiyor. Ama sen kendi zamanını yeniden tasarlayabilirsin. İkinci çeyrek sana şunu söylüyor: "Ya şimdi kendini ayağa kaldırırsın, ya da yıl sonunda neden olmadığını anlatırsın."

ERTELEME: KIRICI FORMÜL MİKRO HEDEFLE BAŞLA:
"Sadece 5 test sorusu çözeceğim."
GERİ SAYIM YAP:
5-4-3-2-1 ve başla.

İYİ HİSSETMEYİ BEKLEME:
Başlamadan önce değil, başladıktan sonra iyi hissedersin.

KENDİNE ŞUNU HATIRLAT:
"Bu çalışmayı yapmazsam hedefime ulaşamam. Nokta."
GERİYE KALAN ÇALIŞILABİLİR ZAMAN:
20 saat yani çalışacak zaman var. sadece seni o zamandan uzaklaştıran şeyleri ayıklaman gerekiyor.

GERÇEK ZAMAN HESABI: 1 HAFTA 168 SAAT
Tablo, öğrencilerle yapılan zaman analizlerine dayalıdır: Etkinlik Ort. Süre (saat) Uyku 56 Okul/Dershane 40 Yemek&hazırlık 14 Telefon/sosyal medya 12 Dizi / TV 5 Sosyalleşme 6 Öz bakım / alışveriş 4 Spor, müzik, sanat 4 Ev işleri, boş vakit 4 Kayıp zaman 10

Etkinlik Ort. Süre (saat)
Uyku 56
Okul / Dershane 40
Yemek & Hazırlık 14
Telefon / Sosyal Medya 12
Dizi / TV 5
Sosyalleşme 6
Öz bakım / Alışveriş 4
Spor, Müzik, Sanat 4
Ev işleri, Boş vakit 4
Kayıp zaman 10

işte öğrencilerin en çok takıldığı, dikkatini dağıtan ve çalışmaya başlayamamasına neden olan gizli zaman kayıpları:
Esin Yılmaz Ashkar, yapılan hataları şu şekilde sıraladı:

EN BAŞTA PLANSIZ İŞE GİRİŞMEK
Ne çalışacağını bilmeden masa başına oturmak, gözünü karanlıkta açmaya benzer.

KOLAY SORULARI ÖNE ALMAK
Zor sorulara dokunmayınca yok olmuyorlar sen zorlarla uğraştıkça öğrenme başlıyor.

SÜREKLİ TEKRAR BUTONUNA BASMAK
Aynı notları dönüp dönüp okumak ya da tekrar yazmak çalışmak değil, oyalanmaktır.

"5 DAKİKA BAKIP ÇIKACAĞIM" DEMEK
Elinizden düşürmediğiniz telefon sizi çağırmaz, sen onu bahaneye çevirirsiniz.
KENDİNE UYGUN OLMAYAN PROGRAM
Çevrede bulunan bir başka kişinin ritmine uymaya çalışmak, kendine ihanet etmektir.

AKLIN BAŞKA YERDE OLMASI:
Odaklanamamak. Evdeyken sınavda, dersteyken uykuda olmak; hiçbirinde tam olamamak.

İÇTEN İÇE VAZGEÇMİŞ OLMAK
"Ben bu işi zaten başaramayacağım" diyen iç sesi sadece ve sadece sen susturabilirsin.
BAHANEYE DEĞİL GÖREVE ODAKLAMA
Hava, masa, zaman... Her şey sorun edilebilir ama bahanelere sığınan asla ilerleyemez.

SADECE ÇALIŞMA KALİTESİNİ DERT ET
30 dakikalık odaklanma, 3 saatlik dağınık çalışma süresinden çok daha kıymetlidir.

DİNLENMEYİ YANLIŞ YORUMLAMAK
Vücudu dinlendirmeden verim sağlanamaz. Ama plansız dinlenme enerjini emer.

ERTELEMEYE ALIŞMAK
"Sonra bakarım" bahanesiyle kaybolan yıllar, sınavdan sonra geri gelmez.

KENDİNİ BAŞKASIYLA KIYASLAMAK
Asla gözün arkadaşına kaymasın. Başkasının hızına bakarken kendi yönünü şaşırırsın.

Şimdi dürüstçe cevapla: sana bunlardan hangisi en çok zaman kaybettiriyor?

