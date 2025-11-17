Öğrencilere ikinci çeyrekte başarı formülü

İkinci çeyrek, öğrencinin yılın kaderini yazdığı dönemdir. Ne ilk çeyreğin alışma hali sürer, ne de üçüncü çeyreğin tatil hayali başlar. İşte tam bu ara dönemde kendine sor:

Zamanımı nasıl kullandım?

Hedefime doğru mu ilerliyorum, yoksa sadece kendimi mi oyaladım. Çalışmak için harcadığım zaman işlevsel miydi?

Sınavlarda bu emeğimin karşılığını alabildim mi?

Acaba yöntem mi değiştirmeliyim?

Nasıl çalışmam gerektiğini biliyor muyum?

En önemlisi benim en verimli çalışma yöntemimin bana özel olacağını ve bunu sadece benim bulabileceğimi biliyor muyum?

"Çalışmak istiyorum ama başaramıyorum" diyorsan...

Zamanı çalan şeyler genellikle dışarıda değil, içeride gizlidir.

Kalabalık caddeler değil, kafandaki trafik seni geç bırakır.



ERTELEME: BAŞLAMADAN VAZGEÇMEK

Esin Yılmaz Ashkar'a göre başlamak bitirmenin yarısıdır: Bazı öğrenciler hiç çalışmaz. Ama bazıları hep çalışacak gibidir. O "başlamadan yorulanlar" sessizce kaybeder. Çünkü aslında çoğu zaman çalışmıyoruz, ama çalışacak olmanın ağırlığını taşıyoruz.

"Daha hazır değilim."

"Biraz daha zaman geçsin."

"İlham gelince başlarım."

"Kendimi hazır hissetmiyorum."

Bunların hepsi ertelemenin maskeleri.



AMA UNUTMA:

Motivasyon gelmez. Başladıktan sonra ortaya çıkar. Başlamak, bir duygu değil, bir görevdir. Başladığın anda zihnin sana eşlik eder.