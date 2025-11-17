Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: TRT'de tören düzenlendi! "Onun sesiyle TSM'ye yöneldim"

ABD'de hayatını kaybeden sanatçı Muazzez Abacı son yolculuğuna uğurlanıyor. Dün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından bugün cenazesi Ankara'ya getirilen Abacı için 1966'da sanat yaşamına başladığı TRT Ankara Radyosu'nda tören yapıldı. Usta sanatçı, pazartesi günü Ankara’daki Kocatepe Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Törene, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Radyo Dairesi Başkanı ve Ankara Radyosu Müdürü Hamit Yaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, sanatçının kızı Saba Abacı, damadı Leonard Anderson, torunu Sera Anderson ve sanatçılar katıldı.
Ünlü sanatçı için 16 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Muazzez Abacı çok değerli bir sanatçıydı, aynı zamanda bir devlet sanatçısıydı. Hem sesiyle gönüllere taht kurmuştu, hem de halkın gönlünde taht kurmuştu. Bir halk sanatçısıydı." dedi.
Usta Sanatçı Muazzez Abacı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 12 Kasım Çarşamba günü 78. doğum gününde hayatını kaybetmişti. Abacı için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Törene; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, sanatçılardan Muazzez Ersoy, Orhan Gencebay, Selami Şahin, Emel Sayın ve Abacı'nın kızı Aslı Saba Abacı ve çok sayıda sanatçı ve sevenleri katıldı.
Türk müziğinin efsane sesine veda eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada sanatçının Türk müziğinin en parlak yıldızlarından biri olduğunu söyledi.
"Bugün burada, Türk sanat müziğinin efsanevi sesi, gönüllerimizde taht kurmuş büyük bir sanatçıyı Muazzez Abacı'yı sonsuzluğa uğurlamak için bir aradayız." diyen Ersoy, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Muazzez Abacı'nın her şarkıyı bir duygu seline dönüştürdüğünü vurgulayarak sanatçının sanat anlayışı ve sahneye taşıdığı zarafetiyle adını müziğimizin altın sayfalarına yazdırdığını kaydetti.
Abacı'nın, Tük sanat müziğinin en özel eserlerini yorumlarken her notada, her kelimede kalplerimize dokunduğunu belirten Ersoy şunları söyledi:
"Sayın Abacı 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanını da kazanmıştı. Ancak şarkılarıyla her kuşaktan insanın gönlünde taht kurarak en kıymetli unvanı aldı ve Halkın Sanatçısı gönüllerde yer edindi. O'nun şarkılarında kendi hikâyesini buldu. Bu yüzden Muazzez Abacı, sadece bir sanatçı değil; bir kültürel miras, bir duygu köprüsü, bir müzik abidesi olarak kalacaktır."
Hayata gözlerini yumduğu gün aynı zamanda Muazzez Abacı'nın doğum günü olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, Abacı'nın ilk adının da Hicran olduğunu sözlerine ekledi ve "Bugün kıymetli sanatçımızın geride bıraktığı derin hüzün, onun adıyla özdeşleşen bir vedaya dönüştü." dedi.
Muazzez Abacı'nın sesinin, sahneye adım attığı ilk andan bu yana olduğu gibi, Türkiye'nin dört bir yanında yankılanmaya devam edeceğini ifade eden Ersoy, gerçek sanatçıların sevenlerinin gönüllerinde ilelebet yaşadıklarını söyledi.
Kültür ve sanat dünyamızın O'nun ardından büyük bir boşluk hissedeceğini belirten Ersoy, Muazzez Abacı'nın eserlerinin, genç sanatçılara ilham veren bir meşale olmaya devam edeceğini vurguladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu vesileyle, Türk müziğine ömrünü adamış büyük sanatçımız Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza sabır diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun…"
Törene katılan sanatçılar arasında yer alan sanatçı Orhan Gencebay "Büyük camiamıza onu davet ettik, geldi ve benim şirketimde beraber çalıştık, ilk çalışmalarını beraber yaptık. Orada bu bana nasip oldu ve Muazzez Hanım halkımızın çok sevdiği bir sanatçı oldu. 1974 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar fevkalade sevildi. Halkımızın ilgisiyle star oldu. El gücü, yeterliliği en üst düzeyde olan bir sanatçıydı. Kişi olarak ta harika bir insandı. Kendisini çok severdim, o da beni çok severdi. Kendisini halkımıza tanıtma fırsatı da bana nail oldu. Şuan da duyguluyum da, Allah rahmet eylesin, çok sevdiğim insan ve Türk musikisine hizmet etmiş, kolay kolay kendini beğenmeyen, sürekli dinleyen bir insandı. Tüm sevenlerine ve ailesine büyük sabırlar diliyorum." şeklinde konuştu.
Öte yandan törene katılan sanatçı Selami Şahin, "Her şey boş, üzülmemek elde değil, onun yeri dolmaz, kişilik olarak, dost olarak çok iyiydik biz. Üzüldüm, üzülmek gözyaşı ölüyü yakarmış, hayratını yapacaksın, Allah ailesine sabır versin, mekanı cennet olsun, söyleyecek bir söz bulamıyorum. Onun yeri dolmaz. Kaç yıl zarfında çok fazla sanatçı kaybettik. Muazzez Hanım benden 1 yıl küçük." dedi.
Ayrıca sanatçı Muazzez Ersoy ise, "Hepimizin başı sağ olsun, onun tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Ben Türk Sanat Müziğini, onun güzel sesiyle sevdim, onun sesiyle Türk Sanat Müziğine yöneldim, ilgim arttı. O çok efsane bir sanatçıydı, inanılmaz bir sesti. Berrak bir ses, bülbül gibi şakıyan. Gökyüzünden bir yıldız daha kaydı. Allah tüm sevenlerine, ailesine sabır versin. Cennet mekanı olsun. Hastane sürecinde Amerika'da ailesinin yanında olduğu için görüşme fırsatımız olmadı." diye konuştu.
Abacı'nın cenaze namazının ise, 17 Kasım Pazartesi günü öğle namazının ardından Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacağı, daha sonra da, Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.