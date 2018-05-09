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Gökdeniz'den ağlatan veda

10 yıl formasını terlettiği ile ına çıkan Gködeniz Karadeniz’e muhteşem bir veda töreni düzenlendi. Taraftarlar gözyaşı döktü. Gökdeniz’e “’ne katkı nişanı” verileceği açıklandı

Gökdenizden ağlatan veda
Trabzonspor'un eski yıldızı Gökdeniz Karadeniz, Rusya'da Rubin Kazan forması ile kariyerinin ına çıktı. Uzun yıllardır Rubin Kazan takımında oynayan Gökdeniz Karadeniz, Rus ekibinin 300'üncü kez formasını giydi. Maç sonunda Gökdeniz'e, bölgedeki en üst düzey devlet ödülü olan 'Tataristan Cumhuriyeti'ne katkı ödülü' için karar imzalandığı açıklandı. Kazan Arena'da önceki akşam Ufa ile oynanan karşılaşmanın 59'uncu dakikasında oyuna dahil olan 38 yaşındaki futbolcunun Rubin Kazan'daki 300'üncü maçı oldu. Gökdeniz, oyunda bulunduğu süre içerisinde takımına olumlu katkı sağlarken, karşılaşma 0-0 sona erdi. Geçen hafta Gökdeniz Karadeniz, bu sezonun sonunda futbol kariyerini tamamlayacağını açıklamıştı.

TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPTI
Son maçının ardından mikrofonu eline alan 38 yaşındaki Gökdeniz Karadeniz taraftara teşekkür etti. Tecrübeli futbolcu konuşması sırasında da duygusal anlar yaşadı.



Rubin Kazan taraftarları 'e vefa örneği gösterek 61 numaralı formaları giydiler ve böyle poz verdiler. Gökdeniz 10 yıl Kazan için ter döktü.
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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