Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi. Bu sonucun ardından 63 puana yükselen sarı-kırmızılı ekip, haftayı 62 puanlı Başakşehir'in önünde lider olarak tamamladı.





Alanya'daki mücadelenin henüz 4. dakikasında; Galatasaray, Gomis'in attığı golle 1-0 öne geçti: Etkili gelişen konuk ekip atağında Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis'in pasıyla topla buluştu. Rodigues, rakibini geçip ceza alanı dışından sert ve etkili bir vuruş yaptı. Haydar Yılmaz'dan seken topu takip eden Gomis müsait durumda vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0.





Böylece Gomis, bu sezon 29. Süper Lig maçında 27. golünü attı.

16. dakikada Alanyaspor'da Giorgos Tzavellas topu kendi ağlarına gönderdi ve Galatasaray mücadelede 2-0 öne geçti: Orta alanda başlayan Galatasaray atağında Fernando Reges'in pasında topla buluşan Mariano sağ taraftan ceza alanına ortasını yaptı. Araya girmeye çalışan Tzavellas'ın dokunuşunda top Alanyaspor ağlarıyla buluştu.





22. dakikada Alanyaspor, Junior Fernandes'in golüyle farkı 1'e indirdi: Emre Akbaba'nın pasında topla buluşan Junior Fernandes rakiplerini çalımlarla geçerek ceza alanı dışından harika bir gole imza attı: 1-2.

Mücadelenin ilk 45 dakikası bu sonuçla tamamlandı.

59. dakikada Galatasaray ceza alanının içinde yaşanılan pozisyonda Serdar Aziz'in Dyanfres Douglas'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk beyaz noktayı işaret etti. Pozisyon sonrası sarı kart gören Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Penaltı vuruşunu gole çeviren Emre Akbaba skoru 2-2 yaptı.





82. dakikada Galatasaray, 70. dakikada oyuna giren Sinan Gümüş'ün attığı golle mücadelede bir kez daha öne geçti: Orta alanda başlayan Galatasaray atağında topla buluşan Mariano pasını ceza alanına hareketlenen Sinan Gümüş'e gönderdi. Ceza alanı içinde topla buluşan Sinan'ın şık vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3.

Sinan Gümüş, oyuna sonradan girdiği 7 maçta 4 gole katkıda bulundu.

90+1'de Muslera kalesinde devleşti, Alanyaspor'un yakaladığı net pozisyonda gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu!