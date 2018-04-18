Kaptan'ı Allah korudu

TRABZONSPOR'DA önceki gün Osmanlıspor ile oynanan maçın 83. dakikasında sakatlanan ve takımını eksik bırakmamak için oyundan çıkmayan Onur Kıvrak'tan iyi haber geldi. Maç sonunda sahayı sedyeyle terkeden deneyimli kaleci çapraz bağlarının kopması şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı
2-3 HAFTA İÇİNDE DÖNECEK
Çapraz bağ kopması halinde 7-8 ay sahalardan uzak kalacak olan Trabzon Kaptanı Onur Kıvrak'ın yapılan muayenelerin ardından durumunun ciddi olmadığı ortaya çıktı. Onur 2-3 hafta içinde sahalara dönecek.
ABDÜLKADİR&KUCKA MÜJDESİ
Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Onur'u sezon sonuna kadar riske etmeyi düşünmüyor. Trabzonspor'da öte yandan Osmanlıspor maçında sakatlanan Abdülkadir ile Kucka'nın da durumlarının iyi olduğu ve ligde hafta sonu Sivasspor'a karşı forma giyebileceği öğrenildi.
2-3 HAFTA İÇİNDE DÖNECEK
Çapraz bağ kopması halinde 7-8 ay sahalardan uzak kalacak olan Trabzon Kaptanı Onur Kıvrak'ın yapılan muayenelerin ardından durumunun ciddi olmadığı ortaya çıktı. Onur 2-3 hafta içinde sahalara dönecek.
ABDÜLKADİR&KUCKA MÜJDESİ
Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Onur'u sezon sonuna kadar riske etmeyi düşünmüyor. Trabzonspor'da öte yandan Osmanlıspor maçında sakatlanan Abdülkadir ile Kucka'nın da durumlarının iyi olduğu ve ligde hafta sonu Sivasspor'a karşı forma giyebileceği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.