2000 ruhu geri dönecek

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Terim, "Takımımı tebrik ederim. İlk dakikadan son dakikaya kadar bir hafta önce olmayan konsantrenin hepsi vardı. Tam bir profesyonel ve büyük takım gibi oynadılar, lider gibi oynadılar ve lider oldular" dedi.
İLERİYE DÖNÜK MESAJ VERDİ
G.Saray'ın tecrübeli teknik adamı Fatih Terim, "Biz 99'larda 2000'lerde pres oyunu oynarken, dünyada kimse oynamıyordu. Allah izin verirse, ileride öyle oynayacağız" diyerek taraftarı yine mutlu etti
KENDİMİZ GİBİ OYNAMALIYIZ
Terim: "Bir de deplasman işlerini halledersek daha güzel olacak. G.Saray, G.Saray gibi oynarsa her şey kolay olur ve oynayacak. oyuncularım büyük takım gibi oynadılar, lider gibi oynadılar ve lider oldular"
MARİANO'NUN GOLÜ ZEKA DOLU
Fatih hoca, Marino'nun müthiş bir gol attığını da belirterek, "Mariano'nun golü başlangıcından sonuna bir zeka örneği. Sağ ayaklı bir oyuncunun sol ayağıyla falso verip böyle bir gol atması ayrı bir güzel" dedi.
İLERİYE DÖNÜK MESAJ VERDİ
G.Saray'ın tecrübeli teknik adamı Fatih Terim, "Biz 99'larda 2000'lerde pres oyunu oynarken, dünyada kimse oynamıyordu. Allah izin verirse, ileride öyle oynayacağız" diyerek taraftarı yine mutlu etti
KENDİMİZ GİBİ OYNAMALIYIZ
Terim: "Bir de deplasman işlerini halledersek daha güzel olacak. G.Saray, G.Saray gibi oynarsa her şey kolay olur ve oynayacak. oyuncularım büyük takım gibi oynadılar, lider gibi oynadılar ve lider oldular"
MARİANO'NUN GOLÜ ZEKA DOLU
Fatih hoca, Marino'nun müthiş bir gol attığını da belirterek, "Mariano'nun golü başlangıcından sonuna bir zeka örneği. Sağ ayaklı bir oyuncunun sol ayağıyla falso verip böyle bir gol atması ayrı bir güzel" dedi.
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