Emaneti geri alalım beyler

kaptanıile oynayacakları kritik maçtan önce arkadaşlarıyla toplantı yaptı. Son antrenmandan sonra arkadaşlarını toplayan kaptan, yaptığı motivasyon konuşmasıyla arkadaşlarını ateşledi., G.Birliği maçının çok zorlu geçeceğini belirterek arkadaşlarına uyarılarda bulundu.oyuncu, "can derdinde... Bu tip maçlar büyük takımlar için her zaman daha zordur. Maça hızlı başlayalım.Rakibin kafasını kaldırmalayım" dedizamanki futbol larını oynadıkları takdirde sahadan galibiyetle ayrılacaklarını belirten Selçuk, "karşı her zamanki futbolumuzu sergilersek kazanırız." diye konuştu.sonunda mutlu sona ulaşacaklarını belirten tecrübeli oyuncu, "Bu takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağından eminim.Taraftarımız da bu zaferi hak ediyor" ifadelerini kullandı.