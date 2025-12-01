PODCAST CANLI YAYIN

Fransa'da bir cami ve Türk derneğine islamofobik saldırı gerçekleştirildi

Fransa'da bir cami ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı bir dernek ırkçı saldırıların hedefi oldu. Bir grup tarafından Kur'an-ı Kerim nüshaları yırtılarak yere atılırken, Ain vilayetindeki Montreal-la-Cluse'daki derneğin posta kutusuna bir mermi bırakıldı. Fransa İslam Konseyi (CFCM) yaptığı yazılı açıklamada, gerçekleştirilen islamofobik eyleme tepki gösterdi.

Fransa'da bir cami ve Türk derneğine islamofobik saldırı gerçekleştirildi

Fransa'da bir cami ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı bir dernek ırkçı saldırıların hedefi oldu. Ülkenin Haute-Loire vilayetindeki Puy-en-Velay'daki camide bir grup tarafından Kur'an-ı Kerim nüshaları yırtılarak yere atılırken, Ain vilayetindeki Montreal-la-Cluse'daki derneğin posta kutusuna bir mermi bırakıldı.

Fransa'da İslamofobi karşıtı eylemler (AA)

Fransa İslam Konseyi (CFCM) yaptığı yazılı açıklamada, camiye yönelik saldırıya tepki göstererek cami cemaati ile dayanışma mesajı veren açıklamada, "bir ibadethanenin ortasında Müslümanların kutsal kitabına yapılan saldırının, hiçbir koşulda hafife alınmaması gereken ciddi bir İslamofobi eylemi" olduğunun altı çizildi.

Hükümetin son günlerde "Müslümanları ve dini uygulamalarını hedef alan taraflı anketler, raporlar ve damgalayıcı tekliflerle körüklenen zehirli bir ortamda, bu tür şiddet eylemlerinde gerçek bir artış riski bulunmaktadır" yapılan açıklamada, Müslümanlara temkinli olmaları çağrısı yapıldı.

Saldırılan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı dernek (Ekran görüntüsü)

DİTİB yönetimince derneğe yapılan saldırı hakkındaki açıklamada ise "Montreal-la-Cluse Türk toplumunu ve birlikte yaşama pratiğini hedef alan bu saldırıyı kınıyor, dernek üyelerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Saldırılan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı dernek (Ekran görüntüsü) Saldırılan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı dernek (Ekran görüntüsü)

"Korku ve tehdit oluşturmaya yönelik bu eylemin" hukuki takipçisi olunacağı bildirilen açıklamada, yetkili makamlar sağduyu ve hassasiyet göstermeye davet edildi.

Fransa İslam Konseyi (CFCM) yaptığı yazılı açıklama (X)

Anket şirketi Ifop'un 18 Kasım'da yayınladığı "Fransa'daki Müslümanların İslam ve İslamcılık ile ilişkisine dair bir durum tespiti" konulu anket "tarafsızlık" ilkesini ihlal ettiği ve Müslümanlara yönelik nefreti körüklediği için tepki ile karşılanmıştı.

CFCM de Müslüman vatandaşlarla ilgili yapılan anketlerin "araçsallaştırılmasına" tepki göstermişti.

