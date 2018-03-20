Vagner Love&Negredo sınıfta kaldı
Kartal’ın 2 forveti Negredo ve Vagner Love bekleneni veremedi. 2 futbolcu performansıyla düş kırıklığına yol açtı
NEGREDO LİGDE 5 GOL ATTI
Beşiktaş Gomez, Aboubakar, Cenk Tosun ve Demba Ba'dan aldığı verimi ne Negredo ne de Love'dan alamadı. Sezon başında 35 gol sözü veren Negredo ligde şu ana kadar sadece 5 gol kaydetti.
VAGNER LOVE DÜŞ KIRIKLIĞI
Ligin 2. yarısında Cenk Tosun'un boşluğunu doldurmak için transfer edilen Vagner Love ise ligde ancak 2 gol kaydetti. Gösterdiği kötü performansla tepki alan Brezilyalı futbolcu şimdiden hayal kırıklığı yarattı.
DEMBA BA İÇİN PİŞMANLIK
Ara transfer döneminde forvet tercihini Demba Ba'nın yerine Vagner Love'dan yana kullanan Beşiktaş Yönetimi, Senegalli starın Göztepe'de 7 maçta 5 gol atmasıyla pişmanlık yaşamaya başladı.
Etiketler: Negredo , Demba Ba , Vagner Love , Beşiktaş
- 20 Mart 2018, Salı
- Gazete
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