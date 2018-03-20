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& sınıfta kaldı

Kartal’ın 2 forveti ve bekleneni veremedi. 2 futbolcu performansıyla düş kırıklığına yol açtı

Vagner Love&Negredo sınıfta kaldı
Beşiktaş' ın forvetleri bu sezon takıma yeterli katkıyı sağlayamadı. Son 2 lig şampiyonluğunda forvete başarılı transferler yapan yönetim bu sezon nokta atışını yapamadı... Bir dönem Demba Ba, Mario Gomez, Aboubakar ve Cenk Tosun'la gol sorunu yaşamayan Kartal artık forvette suskun kaldı.

​NEGREDO LİGDE 5 GOL ATTI
Beşiktaş Gomez, Aboubakar, Cenk Tosun ve Demba Ba'dan aldığı verimi ne Negredo ne de Love'dan alamadı. Sezon başında 35 gol sözü veren Negredo ligde şu ana kadar sadece 5 gol kaydetti.

​VAGNER LOVE DÜŞ KIRIKLIĞI
Ligin 2. yarısında Cenk Tosun'un boşluğunu doldurmak için transfer edilen Vagner Love ise ligde ancak 2 gol kaydetti. Gösterdiği kötü performansla tepki alan Brezilyalı futbolcu şimdiden hayal kırıklığı yarattı.

DEMBA BA İÇİN PİŞMANLIK
Ara transfer döneminde forvet tercihini Demba Ba'nın yerine Vagner Love'dan yana kullanan Beşiktaş Yönetimi, Senegalli starın Göztepe'de 7 maçta 5 gol atmasıyla pişmanlık yaşamaya başladı.
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