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Kocaman fatura

Fenerli yöneticiler Kocaman’ın derbideki kadro tercihine tepki gösterdi. G.Saray’ın yan top zaafı varken ’nun yedek kalması ve 70’e kadar risk alınmaması eleştirildi

Kocaman fatura
CUMARTESİ gecesi Kadıköy derbisinde Galatasaray ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefinde teknik direktör Aykut Kocaman vardı. Derbi sırasında oyuncu değişikliklerinin ve hücum takviyelerinin 70. dakikadan sonra yapılması ve yine Valbuena'nın oyuna çok geç sokulması şeref tribünündeki Fenerbahçeli yöneticilerin tepkisini çekti.

GELİYOR AMA FERNANDAO YOK
ilk tepki ise kadro açıklandığında geldi. Galatasaray'ın yan top zaafı oymasına ramğen Fernandao'nun yedek bırakılması ve yerine Soldado'nun oynaması da eleştirildi. Oysa Fenerbahçe maç boyunca 31 kez orta yaparak kanatlardan gol arayışını çokça yapmıştı.

2 DEFANSİF ÖN LİBERO ARTIK KİMDE VAR!
FENERBAHÇELİ taraftarlar da sanal alemde takımın aşırı yapısından şikayet etti. Şampiyonluğa oynayan hiçbir takımın 2 defansif ön libero ile oynamadığını, üstelik kanat oyuncularının da defansif olduğunu ifade ettiler. Bu durumun faturesini de yine Kocaman'a kestiler.
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