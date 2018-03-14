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krizi!

dün 'a geldi. Yönetimi, “ yanlş yapıyor. Derbi öncesi kulübü bölüyorlar” dedi. Koç ise “Biz çağırmadık” diye iddialara yanıt verdi...

Alex krizi!
Fenerbahçe formasını 9 yıl terlettikten sonra olaylı bir şekilde kulüpten ayrılan Alex de Souza, kitabıyla ilgili bir söylesi için dün 'a geldi. Ancak Alex'in gelişi de şimdiden olay oldu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğıimiz günlerde "'i getiriyorlar. Kulübü bölüyorlar farkındalar mı" diyerek başkan adaylığını açıklayan 'a tepkisini dile getirmişti. Bu sözlerin ardından Ali Koç, twitter hesabından "Alex'i Türkiye'ye ben getirmiyorum. Geleceği bana söylendi, 'Locanızda maçı beraber izler misiniz?' dendi, 'hayır' dedim. Alex, bir etkinliğe katılacak, ben ona da gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı. Ancak bu açıklama da Fenerbahçe yönetimini tatmin etmedi. Asbaşkan Mahmut Uslu pazartesi gecesi Ali Koç'u yine eleştirdi.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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