Alex krizi!

Fenerbahçe formasını 9 yıl terlettikten sonra olaylı bir şekilde kulüpten ayrılan Alex de Souza, kitabıyla ilgili bir söylesi için dün İstanbul'a geldi. Ancak Alex'in gelişi de şimdiden olay oldu. FenerbahçeBaşkanı Aziz Yıldırım, geçtiğıimiz günlerde "Alex'i getiriyorlar. Kulübü bölüyorlar farkındalar mı" diyerek başkan adaylığını açıklayan Ali Koç'a tepkisini dile getirmişti. Bu sözlerin ardından Ali Koç, twitter hesabından "Alex'iTürkiye'ye ben getirmiyorum. Geleceğibana söylendi, 'Locanızda maçıberaber izler misiniz?' dendi, 'hayır'dedim. Alex, bir etkinliğe katılacak,ben ona da gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı. Ancak bu açıklama da Fenerbahçe yönetimini tatmin etmedi. Asbaşkan Mahmut Uslu pazartesi gecesi Ali Koç'u yine eleştirdi.
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